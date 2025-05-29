В России не признали полет Кэти Перри на корабле New Shepard космическим

Фото: ТАСС/ Zuma

Полет корабля New Shepard с женским экипажем, включая певицу Кэти Перри, был суборбитальный, а не космический. Об этом в ходе торжественной встречи членов экипажей 71-й и 72-й длительных экспедиций на МКС заявили российские космонавты.

По словам космонавта "Роскосмоса" Ивана Вагнера, компания Blue Origin, отправляющая туристов в суборбитальные полеты, полностью частная. Поэтому фирма может за свои деньги делать все, что она хочет, и запускать кого угодно.

"(Основатель Blue Origin Джефф. – Прим. ред.) запускает за свои деньги, и это просто пиар-акция. <...> У нас государственная программа, и мы выполняем государственные задачи. С точки зрения государства такая пиар-акция бессмысленна", – передает слова Вагнера РИА Новости.

В свою очередь, космонавт Александр Гребенкин отметил, что российская пилотируемая космонавтика связана в первую очередь с научной программой. Он уверен, что она несет больше практической пользы и практического применения.

"Но тем не менее и туристы летают. Я не считаю, что космос – это прогулка и место для таких акций", – добавил космонавт.

Экипаж New Shepard провел в полете чуть более 10 минут и совершил успешное приземление в апреле 2025 года. Помимо Перри, в состав экипажа вошли невеста Безоса Лорен Санчес, бывшая сотрудница NASA Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен, журналистка Гейл Кинг и другие.

Позже американская телеведущая Кинг эмоционально отреагировала на критику своего космического полета. По ее словам, критика прозвучала не только от пользователей соцсетей, но и от близких людей. Она заявила, что полет в космос должен был, наоборот, вдохновить окружающих.

