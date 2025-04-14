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14 апреля, 16:46

Наука

Корабль New Shepard с певицей Кэти Перри вернулся из космоса на Землю

Фото: blueorigin.com

Экипаж корабля New Shepard с певицей Кэти Перри вернулся из космоса на Землю, полет продлился 11 минут. Трансляция велась на сайте компании Blue Origin.

В состав экипажа также вошли невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-ученый NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

По плану полета корабль должен был достигнуть высоты 100 километров.

Видео: blueorigin.com

Ракета с певицей стартовала 14 апреля. Полет спонсировала компания Безоса, а его невеста руководила организацией и подбором попутчиц. В результате был сформирован исключительно женский экипаж – впервые после одиночного полета в космос советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году.

Отмечалось, что корабль достигнет линии Кармана – она считается условной границей между атмосферой Земли и внешним космосом, но на орбиту выходить не будет. При этом управление ракетой было автоматическим.

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