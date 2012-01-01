Турэксперт Васильева рассказала, где можно посмотреть на запуск ракеты

Космический туризм уже существует, но на практике это пока очень сложно и дорого: как минимум нужно накопить несколько десятков миллионов долларов. А вот посмотреть, как туда отправляются другие, уже проще: несколько раз в год космодром Байконур организует туры для желающих вживую увидеть запуск ракеты. В День космонавтики турэксперт Екатерина Васильева расскажет, как туда попасть и сколько это стоит.

Когда?

Запуск ракеты на МКС с экипажем проходит дважды в год. Еще несколько раз в год отправляют непилотируемые ракеты, но это не так интересно, так как не будет торжественного доклада экипажа – одного из самых эмоциональных моментов. Посетить космодром Байконур можно в рамках тура, которые специально организуют в даты запусков ракет. Стандартная продолжительность – шесть дней и пять ночей, есть и сокращенные: три дня и две ночи.

Стартуют туры из аэропорта Кызылорда, откуда туристов везут на Байконур организованным трансфером с уже оформленными документами для посещения. Есть и другие варианты, как добраться до Байконура. Например, поездом до станции Тюратам или на машине, но важно иметь соответствующее разрешение.

Оформление разрешения на посещение занимает время, так что заявку нужно сделать заранее – как правило, прием заканчивается примерно за пять недель до начала тура.

Что входит в программу

Тур начинается в аэропорте города Кызылорд, там туристов встречают и везут на Байконур. В первый день будет время самостоятельно осмотреться и пройтись по улицам, где в свое время так же гуляли Королев и Гагарин. На следующий день группа отправляется на космодром, где наблюдает, как из монтажно-испытательного комплекса вывозят ракету и устанавливают на месте будущего старта. В качестве бонуса – очень красивый рассвет в степи, а если повезет, можно встретить и верблюдов.

Потом – экскурсия по музейному комплексу космодрома: там можно увидеть легендарный орбитальный корабль "Буран" – один из немногих уцелевших экземпляров (кстати, при желании можно посидеть в его кабине). В здании музея выставлены макеты ракет, научная техника, разные образцы космической еды, личные вещи космонавтов, а один из самых любопытных экземпляров – черновик Сергея Королева, где он выписал все варианты названия корабля, на котором отправился покорять космос Юрий Гагарин. Помимо утвержденного "Востока", там есть "Воля", "Возрождение" и другие. И напоследок можно зайти в домики Гагарина и Королева и увидеть, что жили легенды довольно по-спартански: кровати, стол, старое радио и холодильник – ничего лишнего.

Самый волнительный момент этого путешествия ждет туристов ближе к концу тура: проводы экипажа и запуск ракеты. Сначала космонавты по традиции сажают именные деревья, а потом под песню "Трава у дома" садятся в автобус и едут к ракете. Далее, уже облаченные в скафандры, докладывают о готовности к полету, машут на прощание провожающим и отправляются в космос.

Программа под каждый запуск пишется отдельно, график мероприятий может быть незначительно изменен, но ключевые моменты всегда остаются неизменными: экскурсия по космодрому, проводы и запуск.

Когда ехать

Пилотируемый запуск на космодроме Байконур в этом году состоится 27 ноября (одну ракету с экипажем уже отправили 8 апреля), прием документов до 24 октября.

Непилотируемые запуски запланированы на 3 июля (прием документов до 29 мая), 11 сентября (прием документов до 6 августа) и 19 декабря (прием документов до 17 ноября).

Сколько стоит

Тур на шесть дней в этом году стоит от 180 тысяч рублей с человека. В эту сумму входит оформление всех разрешений, экскурсии с гидом, билеты во все музеи по программе, встреча в аэропорту (или на вокзале) и проживание в гостинице "Центральная" (завтраки включены). Это довольно простая, "советская" гостиница, но здесь чисто и подойдет, чтобы недорого переночевать. Если нужно больше комфорта, есть вариант разместиться в четырехзвездочном отеле Galaxy. Такой тур будет стоить 280 тысяч рублей с человека. Сокращенные трехдневные туры организуют только на непилотируемые запуски, и туристов размещают только в Galaxy, стоимость – 220 тысяч рублей с человека. Добираться до города Кызылорд нужно за свой счет.

При наличии мест могут разрешить присоединиться к группе только на один день, чтобы посмотреть непосредственно на запуск. Это будет стоить 45 тысяч рублей с человека без размещения в отеле и 55 тысяч рублей – с размещением.