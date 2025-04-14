Фото: blueorigin.com

Певица Кэти Перри поцеловала землю после возвращения из космоса. Трансляция полета корабля New Shepard велась на сайте компании Blue Origin.

После выхода из космической капсулы исполнительница подняла в небо ромашку, а затем наклонилась, чтобы поцеловать землю.

Ракета New Shepard стартовала 14 апреля, ее полет продлился 11 минут. Помимо Перри в космосе побывали невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес, кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, экс-ученый NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

Полет был спонсирован компанией Безоса. Его невеста руководила организацией и подбором попутчиц. В результате был сформирован исключительно женский экипаж – впервые после одиночного полета в космос советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году.

По плану капсула должна была достигнуть высоты 100 километров и линии Кармана, которая считается условной границей между атмосферой Земли и внешним космосом.