25 ноября, 17:23

Политика

ВКС РФ успешно запустили ракету "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Космические войска Воздушно-космических сил (ВКС) РФ успешно запустили ракету-носитель легкого класса "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк. Мероприятие состоялось в интересах Минобороны, сообщило ведомство.

По данным министерства, пуск был осуществлен в 16:42 по московскому времени. Вместе с ракетой в космос отправились аппараты.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили об успешных наземных огневых испытаниях первой ступени "Союза-5". По информации госкорпорации, они были проведены 10 октября в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности.

Их результат дал возможность для запуска ракеты с космодрома Байконур, отметили представители корпорации.

Позже "Союз-5" прибыл на космодром перед первым пуском, который планируют провести в декабре. Ракета отличается высокой экологической безопасностью, так как работает на экологически чистых компонентах топлива.

"Техно": зачем американские технокомпании запускают ракеты в космос

