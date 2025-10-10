"Роскосмос" сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты "Союз-5"

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" сообщил в своем телеграм-канале об успешных наземных огневых испытаниях первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5".

Испытания были организованы 10 октября в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. Их длительность составила 160 секунд.

В Роскосмосе отметили, что ракета сверхтяжелого класса имеет двигатель РД-171МВ с тягой 800 тонн. Кроме того, в нее планируют встроить такую же ступень, которая уже ранее была испытана.

"Сегодняшние испытания открывают дорогу к запуску "Союза-5" с космодрома Байконур в конце этого года", – отметили в госкорпорации, добавив, что кадры испытаний будут опубликованы 11 октября.

Ранее "Роскосмос" сообщал, что в ближайшие 1,5–2 года планирует испытать технологию возвращаемых ступеней ракет. По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, данная технология позволяет очень сильно удешевлять полеты.

Баканов отметил, что техническое задание на отработку прототипа этой технологии было подписано в июне 2025 года и заложено в национальный проект.

