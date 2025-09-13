Корабль "Прогресс МС-32" с новым скафандром пристыковался к МКС

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Космический корабль "Прогресс МС-32" с новым скафандром для выхода в открытый космос причалил к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно из трансляции госкорпорации "Роскосмос".

Аппарат стартовал с Байконура вместе с ракетой-носителем "Союз-2.1а" вечером 11 сентября. Через несколько минут после старта корабль отделился от третьей ступени "Союза" и, выйдя на орбиту, начал самостоятельный полет к МКС.

Помимо скафандра, "Прогресс" доставил астронавтам оборудование для научных экспериментов и некоторые другие грузы, в том числе топливо для дозаправки, питьевую воду, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства и прочее.

Ранее сообщалось, что высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 километра. Двигатели "Прогресса МС-30" проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 метр в секунду.