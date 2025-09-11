Ракета с кораблем "Прогресс МС-32" стартовала с Байконура

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-32". Об этом сообщает телеграм-канал госкорпорации "Роскосмос".

Через 8 минут 49 секунд корабль отделился от третьей ступени "Союза" и, выйдя на орбиту, начал самостоятельный полет к Международной космической станции (МКС). Он будет проходить по стандартной двухсуточной схеме, во время которой корабль сделает 34 оборота вокруг Земли.

Стыковка со станцией ожидается вечером в субботу, 13 сентября.

Корабль доставит на МКС новый скафандр для выхода в открытый космос. Также будут отправлены оборудование для научных экспериментов и некоторые другие грузы, в том числе топливо для дозаправки, питьевая вода, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства и прочее.

Как сообщалось ранее, высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 километра. Двигатели "Прогресса МС-30" проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 метр в секунду.

Уточнялось, что станцию регулярно поддерживают на заданной орбите, потому что на высоте около 400 километров над поверхностью Земли ощущается влияние атмосферы.

