Ракета со спутником "Бион-М" стартовала с Байконура

Фото: roscosmos.ru

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух-дрозофил стартовала с Байконура. Трансляция ведется в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

Выведение объекта на орбиту пройдет за 9 минут 23 секунды. Спутник попадет туда с наклонением высотой 370–380 километров. Ученые намерены проверить ее биологическую безопасность, поскольку на такой орбите космическая радиация и другая геомагнитная обстановка больше, чем на традиционных орбитах.

Благодаря этому ученые смогут узнать, как определенные явления воздействуют на живые организмы. Полет займет 30 суток.

В "Бион-М" № 2 входят герметичный спускаемый аппарат с научной аппаратурой, приборным и агрегатным отсеками, платформами средств отделения и солнечных батарей.

С 1973 по 1996 год в космос были запущены 11 таких спутников. На их борту были обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы. В 2013 году прошел полет модернизированного "Биона-М", в котором находились мыши, песчанки, гекконы, улитки, раки и рыбы. Он стал первым спутником серии, чей полет продлился 30 суток.

Между тем "Роскосмос" может в ближайшие 1,5–2 года испытать технологию возвращаемых ступеней ракет, которая позволяет очень сильно удешевлять полеты. Глава госкорпорации Дмитрий Баканов указал, что техническое задание на отработку прототипа этой технологии было подписано в июне 2025 года и заложено в национальный проект. При этом он добавил, что провести испытания "можно и завтра".