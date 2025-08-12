"Роскосмос" показал подготовку к запуску спутника "Бион-М"

Госкорпорация "Роскосмос" показала в своем телеграм-канале подготовку к запуску спутника "Бион-М" № 2 на Байконуре.

Старт аппарата запланирован на 20 августа. На нем в космос отправятся мыши и мухи. Благодаря этому ученые смогут узнать, как определенные явления воздействуют на живые организмы в диапазоне, где уровень космического излучения примерно на 30% больше, чем на околоземной орбите.

Исследования позволят лучше подготовить людей к дальним космическим полетам. Помимо прочего, в программу проекта входят эксперименты с культурами растительных клеток и животных, растениями, семенами и водорослями, микроорганизмами, экзобиологическими и астробиологическими материалами.

"Также с помощью этого биоспутника будут проведены исследования по образовательным проектам школьников", – добавила корпорация.

Ранее российские ученые вживили в мозг пяти крысам инвазивный нейроинтерфейс, после чего отправили в первый полет в стратосферу на 18 километров. Спустя полтора часа от начала эксперимента аппарат приземлился в лесу в 80 километрах от места запуска. В рамках исследования специалисты хотели проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к условиям стратосферы.