"Роскосмос" показал подготовку к запуску спутника "Бион-М"
Старт аппарата запланирован на 20 августа. На нем в космос отправятся мыши и мухи. Благодаря этому ученые смогут узнать, как определенные явления воздействуют на живые организмы в диапазоне, где уровень космического излучения примерно на 30% больше, чем на околоземной орбите.
Исследования позволят лучше подготовить людей к дальним космическим полетам. Помимо прочего, в программу проекта входят эксперименты с культурами растительных клеток и животных, растениями, семенами и водорослями, микроорганизмами, экзобиологическими и астробиологическими материалами.
"Также с помощью этого биоспутника будут проведены исследования по образовательным проектам школьников", – добавила корпорация.
Ранее российские ученые вживили в мозг пяти крысам инвазивный нейроинтерфейс, после чего отправили в первый полет в стратосферу на 18 километров. Спустя полтора часа от начала эксперимента аппарат приземлился в лесу в 80 километрах от места запуска. В рамках исследования специалисты хотели проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к условиям стратосферы.
