Российские ученые запустили в стратосферу крыс с нейроимплантами

Российские ученые из биотех-лаборатории Neiry отправили в стратосферу пять крыс с вживленными нейроимплантами, рассказали РИА Новости в компании.

В биотех-лаборатории объяснили, что вживили в мозг пяти крысам инвазивный нейроинтерфейс, после чего отправили в первый полет в стратосферу на 18 километров. Ученые хотели проверить способность адаптации мозга с нейроинтерфейсом к условиям стратосферы.

Специалисты рассказали, что они также изучили реакцию мозга с вживленным имплантом на критические нагрузки, радиацию и изменения температуры, а также ускорение и замкнутое пространство. В лаборатории объяснили, что такие условия можно создать только в космосе.

Основатель группы компаний Neiry Александр Панов отметил, что инвазивные нейроинтерфейсы с подключенным ИИ в будущем станут незаменимыми помощниками для людей. По мнению Панова, в первую очередь их будут применять на самых ответственных должностях и профессиях, таких как пилоты и космонавты. Поэтому тестировать такие технологии необходимо уже сейчас.

Крысы отправились в полет на российском стратостате Space Pi. Это герметичные капсулы с системой автономного жизнеобеспечения, модулями контроля температуры, давления и газовой среды, а также видеонаблюдением и телеметрией.

Капсулу запустили ранним утром в Ярославской области, полет продлился полтора часа, после чего аппарат приземлился в лесу в 80 километрах от места запуска.

В компании отметили, что крысы чувствуют себя хорошо. Все вернулись живыми и в удовлетворительном состоянии. Сразу после приземления их отправили в лабораторию Института искусственного интеллекта МГУ, где ученые оценили состояние мозга и инвазивного нейроимпланта. На следующий день грызуны вернулись к привычному образу жизни.

Профессор МГУ и консультант Neiry Михаил Лебедев рассказал, что после того, как нейротехнологии покажут свою работу в стратосфере, можно будет тестировать взаимодействие между биологическим мозгом и искусственным интеллектом в космосе. Это откроет для человечества отдельные виды "нейропластичности", которые недоступны на Земле.

Например, Лебедев рассказал, что одна из крыс по имени Пифия может научиться чему-то новому при нулевой гравитации, получит новые нейрональные репрезентации и переобучит нервную систему.

"Это позволит нам узнать, как нервная система может работать в космосе в синергии с искусственным интеллектом", – добавил профессор.

Он также подчеркнул, что в будущем комплексы, в которых соединен биологический мозг и ИИ, смогут решать много задач, например, управлять космическими аппаратами, которыми пользуются биологические существа.

Ранее стало известно, что специалисты из Новосибирского государственного университета разрабатывают атлас томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта, что поможет ветеринарам создавать новые медикаменты.

Как объяснил руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины физического факультета НГУ Владимир Каныгин, применение ИИ для анализа томографических снимков животных позволит автоматизировать процесс диагностики, значительно снизив зависимость от человеческого фактора.