В Китае заявили, что 6G-излучение влияет на репродуктивные функции мышей

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Ученые из Медицинского университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) выяснили, что излучение сетей связи шестого поколения (6G) способно вызывать временное снижение репродуктивной функции у лабораторных мышей, передает ТАСС.

Специалисты исследовали терагерцовые волны – электромагнитные колебания, которые могут стать одним из главных компонентов технологии 6G.

По результатам работы было определено, что воздействие излучения на ткани семенников может быть опасным при достижении определенного уровня мощности. Этот уровень в несколько раз превышает допустимые значения, установленные в Китае, но находится в пределах нормы в таких странах, как США, Япония и странах Европейского союза.

Под руководством профессора Чэнь Чуньхая команда провела облучение репродуктивных органов мышей в течение пяти минут. В результате на коже появлялось сильное раздражение, которое через кровь распространялось на семенники.

Показатели подвижности сперматозоидов оставались в пределах нормы, однако исследователи обнаружили в них генетические мутации, которые могли повлиять на их способность к ориентации, что могло снизить фертильность. Однако эффект был временным – в течение суток показатели возвращались к норме.

Также анонимный исследователь из Пекина сообщил, что к результатам эксперимента следует подходить с осторожностью. Он отметил, что мыши более восприимчивы к излучению 6G, а мощность наземных вышек связи на практике не достигает максимально допустимого уровня.

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