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07 ноября, 15:59

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Nature: австрийские ученые первые в мире перемешали сверхтвердое квантовое тело

Австрийские ученые первые в мире перемешали сверхтвердое квантовое тело

Фото: 123RF/angellodeco

Ученые из австрийского Инсбрукского университета первыми в мире смогли перемешать сверхтвердое тело, форму материи, существующую в ультрахолодных дипольных квантовых газах, передает журнал Nature.

Материалы, обладающие сверхтвердостью, способны проявлять свойства как твердых тел, так и сверхтекучих жидкостей. Это сочетание свойств, которые противоречат друг другу, было предсказано физиками более полувека назад в рамках квантовой механики.

"Это немного похоже на кота Шредингера, который живой и неживой одновременно", – отметила автор исследования Франческа Ферлайно.

Исследователи совместили теоретические концепции с новейшими экспериментальными методами, чтобы создать и изучить вихревые потоки в дипольных сверхпрочных материалах.

Специалисты применили передовые технологии, чтобы аккуратно повернуть сверхтвердое тело, используя магнитные поля. В результате этого процесса возникли квантованные вихри, которые стали своеобразным гидродинамическим следом сверхтекучести.

Исследование продолжалось около года, и за это время удалось обнаружить значительные отличия в поведении вихрей в сверхтвердых телах и немодулированных квантовых жидкостях.

Кроме того, ученые до этого создавали изображение кристаллической структуры "твердых" элементов квантовых объектов, однако их сверхтекучие характеристики оставались недоступными для изучения.

Ранее ученые из России первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ), который способен подсказывать правильный ответ на любой вопрос.

Исследователи использовали нейроинтерфейс, который стимулирует мозг электрически. Специалисты подчеркивают, что в будущем нейроинтерфейс станет доступен всем. Проект по созданию инвазивных нейроинтерфейсов получил название "ИИнтуиция".

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