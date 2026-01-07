Три рейса из Москвы не смогли сесть в Бухаре и Термезе из-за тумана

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолеты трех авиакомпаний, следовавшие из Москвы в Бухару и Термез, были вынуждены совершить посадку в других городах Узбекистана. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в пунктах назначения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы авиакомпаний.

В аэропорту Бухары установился плотный туман с видимостью до 100 метров. В связи с этим экипаж рейса AFL1876 авиакомпании "Аэрофлот" (Москва – Бухара) принял решение направиться на запасной аэродром в Самарканде.

На аналогичный запасной аэродром в Навои был перенаправлен рейс авиакомпании Uzbekistan Airways по тому же маршруту – из Москвы в Бухару.

Также отмечается, что проблемы с погодой затронули и южное направление. Из-за плохих метеоусловий в аэропорту Термеза на запасной аэродром в Самарканде совершил посадку рейс AZO7055 авиакомпании "Азимут", летевший из Москвы в Термез.

В настоящее время авиакомпании и аэропорты скоординированы для организации дальнейшего следования пассажиров к конечным пунктам назначения после улучшения видимости.

