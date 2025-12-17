Задымление произошло на борту самолета, летевшего из Алма-Аты в Астану

Фото: ТАСС/IMAGO/Markus Mainka

Задымление было выявлено на борту самолета Airbus A321N, который направлялся из Алма-Аты в Астану. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Казахстана.

Инцидент произошел утром 17 декабря на воздушном судне, которое принадлежит авиакомпании Air Astana. Из-за случившегося экипаж принял решение подать сигнал бедствия. В результате самолет вернулся в аэропорт, из которого вылетал.

В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алма-Аты. Предварительно, никто не пострадал из-за случившегося.

Сотрудники департамента по расследованию ЧП и инцидентов на транспорте выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево опровергли информацию о возгорании двигателя самолета. В СМИ 16 декабря появилась информация о том, что у Boeing 777-200, который принадлежит авиакомпании Nordwind, воспламенился двигатель. Борт должен был вылететь в Кайо-Коко.

В свою очередь, в Nordwind подтвердили информацию о технической неисправности воздушного судна, указав, что по этой причине был прерван взлет. В авиакомпании уточнили, что пассажиров отправили в Кайо-Коко на резервном самолете.

