"Уральские авиалинии" опровергли информацию о задымлении в самолете в Пулкове

Фото: ТАСС/Octagon.Media/Наталья Чернохатова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергла сообщения о задымлении на борту самолета рейса U6-225 Екатеринбург – Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Ни задымления, ни тем более возгорания на борту не было. Рейс выполнен в штатном режиме по расписанию", – рассказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном задымлении в салоне воздушного судна после посадки в аэропорту Пулково. Однако отмечалось, что неполадок после проведения проверки обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что группа Reflex не может покинуть Усинск Республики Коми из-за многократных переносов и отмен рейсов авиакомпании Utair, связанных с неблагоприятными метеоусловиями. По словам основателя компаний Reflexmusic и Vivitimusic Вячеслава Тюрина, это ставит под угрозу творческие планы, включая запись новых материалов.