Группа Reflex застряла в Усинске из-за переноса рейсов авиакомпании Utair

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Группа Reflex не может покинуть Усинск Республики Коми из-за переносов рейсов авиакомпании Utair. Причина – неблагоприятные метеоусловия, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что проблема привлекла внимание после публикации основателя компаний Reflexmusic и Vivitimusic Вячеслава Тюрина на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, музыкальная группа Reflex уже третьи сутки не может вылететь из Усинска в Москву из-за многократных переносов и отмен рейсов Utair.

Тюрин утверждает, что авиакомпания продолжает продавать билеты, но не выполняет регулярные рейсы в город в течение трех дней, ссылаясь на различные обстоятельства. Например рейс из Москвы в Усинск на 17 ноября был перенаправлен в Сыктывкар.

Он добавил, что в результате срыва рейсов творческие планы коллектива, включая запись новых материалов, оказались под угрозой. Группа продолжает находиться в Усинске в рамках юбилейного концертного тура.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Пулково, вызванными непогодой. Пассажирам предоставлен круглосуточный телефон мобильной приемной для обращения по вопросам соблюдения их прав.