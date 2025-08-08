Самолет совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за технических неполадок

Фото: ТАСС/Николай Михальченко

Следовавший из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань самолет авиакомпании "Тайга" совершил аварийную посадку в пункте вылета из-за технических неисправностей. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, на борту находились 14 человек, в том числе 4 ребенка. Неисправность была обнаружена уже после взлета, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

"Аэропортовые службы отработали в штатном режиме. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Специалисты намерены оценить своевременность и качество проведенного технического обслуживания судна и его подготовки к вылету.

Также доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта инициировали сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте CК РФ.

Ранее самолет Airbus A321 вынужденно сел на аэродроме в Астрахани из-за следов задымления в багажном отсеке. По данным СМИ, во время полета из Москвы в Сочи воздушное судно передало код 7 700, который говорит о происшествии на борту.

Спустя время стало известно, что в самолете сработала сигнализация, которая не позволила безопасно продолжить полет. После посадки авиакомпания, обслуживающая рейс, подготовила резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения.