07 августа, 11:26
Задымление выявили в самолете, вынужденно севшем в Астрахани
Фото: 123RF/serjio74
Следы задымления в багажном отсеке выявлены у вынужденно севшего на аэродроме в Астрахани самолета, заявила обслуживающая рейс авиакомпания "Уральские авиалинии".
Перевозчик назвал следы задымления причиной посадки лайнера. В настоящее время компания подготавливает резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения.
Воздушное судно Airbus A321 летело из Москвы в Сочи. СМИ сообщали, что лайнер отправлением U6-221 передал код 7 700, который говорит о происшествии на борту.
Спустя время выяснилось, что в самолете сработала сигнализация, которая не позволила безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение о посадке воздушного судна в Астрахани.
