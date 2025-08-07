Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 11:26

Происшествия

Задымление выявили в самолете, вынужденно севшем в Астрахани

Фото: 123RF/serjio74

Следы задымления в багажном отсеке выявлены у вынужденно севшего на аэродроме в Астрахани самолета, заявила обслуживающая рейс авиакомпания "Уральские авиалинии".

Перевозчик назвал следы задымления причиной посадки лайнера. В настоящее время компания подготавливает резервный борт для отправки пассажиров в пункт назначения.

Воздушное судно Airbus A321 летело из Москвы в Сочи. СМИ сообщали, что лайнер отправлением U6-221 передал код 7 700, который говорит о происшествии на борту.

Спустя время выяснилось, что в самолете сработала сигнализация, которая не позволила безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение о посадке воздушного судна в Астрахани.

Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании "Ангара"

Читайте также


происшествиятранспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика