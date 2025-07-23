Легкомоторный самолет упал на шоссе в Италии

Фото: телеграм-канал SHOT

Легкомоторный самолет рухнул на шоссе в итальянской коммуне Аццано-Мелла, после чего взорвался. Об этом сообщил телеканал Sky TG24.

По данным журналистов, воздушное судно потерпело крушение рядом с развязкой автомобильной магистрали, которая соединяет A4 и A21. В результате случившегося погибли два человека, находившиеся на борту. Кроме того, части самолета повредили некоторые автомобили, однако водители не пострадали.

По факту произошедшего организовано расследование.

Ранее по меньшей мере 28 человек пострадали в Бангладеш при падении учебного самолета F-7 BGI военно-воздушных сил страны на здание колледжа в Дакке. Как минимум 1 человек получил несовместимые с жизнью травмы. По словам представителей больницы, большинство пострадавших – студенты.

До этого в районе аэропорта Саутлент под Лондоном разбился бизнес-джет Beechcraft King AirB200. Он упал практически сразу после взлета. В связи с этим авиагавань отменила все рейсы и остановила работу. На месте ЧП работали полицейские и сотрудники экстренных служб. О пострадавших информация не поступала.