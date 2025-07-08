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08 июля, 15:09

Происшествия

В Италии мужчину затянуло в двигатель самолета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мужчина погиб после того, как его затянуло в двигатель самолета Airbus A319, в итальянском городе Бергамо. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в аэропорту.

Управляющая компания авиагавани уточнила, что инцидент произошел на рулежной дорожке. Правоохранители расследуют его причины.

При этом неясно, был ли погибший сотрудником аэропорта или пассажиром, указано в материале. Авиагавань была временно закрыта для полетов после инцидента.

Ранее семь человек, включая двухлетнего ребенка, погибли после падения вертолета в индийском штате Уттаракханд. Согласно предварительным данным, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия.

Новости мира: вертолет разбился в Гималаях

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