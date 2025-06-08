Пассажирский самолет упал в Теннесси в США

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Пассажирский самолет упал в округе Коффи американского Теннесси. Об этом сообщает Дорожный патруль штата в социальной сети X.

Уточняется, что на борту воздушного судна могли находиться от 16 до 20 человек. Сотрудники патруля работают на месте ЧП совместно с полицией Туллахомы.

Некоторых из пострадавших госпитализировали по воздуху в ближайшие медицинские учреждения, говорится в сообщении.

Ранее два человека погибли и восемь пострадали при падении легкомоторного самолета Cessna 550 недалеко от аэропорта Сан-Диего в американском штате Калифорния.

Из-за крушения воздушного судна загорелись около 15 домов в районе Мерфи Каньон, разлилось авиационное топливо. В Сан-Диего был густой туман на момент инцидента.