08 июня, 22:51Происшествия
Пассажирский самолет упал в Теннесси в США
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Пассажирский самолет упал в округе Коффи американского Теннесси. Об этом сообщает Дорожный патруль штата в социальной сети X.
Уточняется, что на борту воздушного судна могли находиться от 16 до 20 человек. Сотрудники патруля работают на месте ЧП совместно с полицией Туллахомы.
Некоторых из пострадавших госпитализировали по воздуху в ближайшие медицинские учреждения, говорится в сообщении.
Ранее два человека погибли и восемь пострадали при падении легкомоторного самолета Cessna 550 недалеко от аэропорта Сан-Диего в американском штате Калифорния.
Из-за крушения воздушного судна загорелись около 15 домов в районе Мерфи Каньон, разлилось авиационное топливо. В Сан-Диего был густой туман на момент инцидента.
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