Два человека погибли при падении самолета в Калифорнии

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Два человека погибли при падении легкомоторного самолета Cessna 550 недалеко от аэропорта Сан-Диего в американском штате Калифорния. Об этом заявил заместитель начальника пожарной охраны города Дэн Эдди, передает РИА Новости.

Еще восемь человек пострадали, одного из них перевели в больницу, добавил Эдди.

По информации Федерального управления гражданской авиации США, крушение самолета произошло примерно в 03:45 по местному времени. Ведомство совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте начало расследование причин аварии.

Сообщалось, что из-за крушения Cessna 550 загорелись около 15 домов в районе Мерфи Каньон, разлилось авиационное топливо. В Сан-Диего был густой туман на момент инцидента, писали СМИ.

Ранее частный самолет рухнул в реку в американском штате Небраска. В результате погибли три человека. Федеральное управление гражданской авиации США организовало расследование инцидента.

До этого легкомоторный самолет рухнул на одну из автомобильных дорог в американском штате Флорида. В результате, по данным СМИ, три человека, которые находились на борту, погибли. Также пострадал водитель одного из транспортных средств.