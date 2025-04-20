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20 апреля, 11:06

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Yonhap: ВВС Южной Кореи запретили полеты после инцидента с KA-1

ВВС Южной Кореи запретили полеты после инцидента с KA-1 – СМИ

Фото: depositphotos/Shebeko

Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи запретили полеты почти всех самолетов после того, как легкий штурмовик потерял пулеметные контейнеры и пустые баки для топлива. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, запрет действует до утра 22 апреля. Он не касается самолетов, которые занимаются разведывательными миссиями или приведены в состояние боевого дежурства.

Ранее над холмистой местностью рядом с городом Пхенчхан легкий штурмовик KA-1 случайно сбросил два пулеметных контейнера и два пустых топливных бака. Пострадавших среди личного состава и материального ущерба сторонним лицам не зафиксировано. На поиски модулей были направлены 270 военнослужащих и вертолет. Они нашли контейнеры, однако не обнаружили баки и несколько десятков боевых патронов.

В марте военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных стрельб случайно сбросил бомбы на деревню около полигона. В результате происшествия минимум семь человек получили ранения в результате падения бомбы на жилые дома. Для расследования инцидента ВВС Южной Кореи создали специальную комиссию.

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