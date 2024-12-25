Fox News: крейсер США обстрелял два американских истребителя за ночь

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Ракетный крейсер ВМС США USS Gettysburg, который по ошибке сбил американский истребитель F/A-18, в ту же ночь обстрелял еще один дружественный истребитель. Об этом со ссылкой на источники пишет Fox News.

"В ту же ночь, когда истребитель ВМС США был сбит над Красным морем, второй самолет едва не постигла та же участь", – указано в сообщении.

По данным телеканала, ракета прошла всего в 30 метрах от истребителя. Американские пилоты выражают свое возмущение инцидентами, отмечается в материале.

Американский истребитель F/A-18 был сбит над Красным морем в результате "дружественного огня" со стороны крейсера ВМС США в ночь на 22 декабря. Оба пилота истребителя выжили – им удалось катапультироваться после того, как их подстрелили.

Инцидент произошел во время нанесения ударов авиацией США по объектам йеменских хуситов.