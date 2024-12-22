Американский крейсер по ошибке сбил истребитель США над Красным морем

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Американский истребитель F/A-18 был сбит над Красным морем в результате "дружественного огня" со стороны крейсера ВМС США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Инцидент произошел 22 декабря во время нанесения ударов авиацией США по объектам йеменских хуситов. Экипаж крейсера USS Gettysburg по ошибке открыл огонь по своему истребителю, когда тот взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

Оба пилота истребителя выжили – им удалось катапультироваться после того, как их подстрелили. Сообщается, что один из них получил незначительные ранения.

В декабре прошлого года военные ЦАХАЛ во время боя в секторе Газа ошибочно приняли трех израильских заложников за угрозу. В результате военные открыли по ним огонь.

Тела убитых были перевезены на территорию Израиля, где экспертиза подтвердила, что они были похищенными ХАМАС заложниками. Армия Израиля взяла на себя ответственность за произошедшее.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования из-за трагедии.