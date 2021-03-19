Танк по ошибке обстрелял куриную ферму в итальянской провинции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Танк по ошибке обстрелял куриную ферму во время военных учений. Инцидент произошел в итальянской провинции Порденоне, сообщает издание il Fatto Quotidiano.

Уточняется, что хозяева фермы обнаружили погибших птиц, а также обрушенные стены здания на следующее утро при выходе на работу.



После инцидента прокуратура Порденоне начала расследование. Согласно данным издания, следователи наложили арест на четыре танка, которые принимали участие в маневрах. Военные должны будут объяснить, почему танки стреляли в сторону населенного пункта с учетом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.

Ранее сообщалось, что в одном из частных секторов в Зеленограде неизвестный обстрелял собаку. В тот же момент во дворе гулял и ребенок, который мог пострадать. Хозяйка питомца винит в случившемся своего соседа.