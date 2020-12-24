Миллион кур уничтожат в Японии из-за вспышки птичьего гриппа

10:07
Фото: depositphotos/roibu
Миллион кур уничтожат в префектуре Тиба в Японии из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает "Мир 24".
Отмечается, что очаг заражения обнаружили на птицеферме в городе Исуми. Это уже 13-я по счету префектура, в которой обнаружили птичий грипп.
Из-за инфекционной болезни в городе введен карантин на транспортировку кур и яиц в пределах трехкилометровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур за пределы 10-километровой зоны.
Ранее вспышка птичьего гриппа была обнаружена в японской префектуре Сига. В анализах погибших кур была обнаружена положительная реакция на болезнь. Вокруг фермы был организован карантин диаметром три километра.
Также вспышки птичьего гриппа H5N8 были зафиксированы в Саудовской Аравии, во Вьетнаме и Франции. В Саудовской Аравии от болезни пали 22,7 тысячи птиц. Во Вьетнаме из общего поголовья в три тысячи птиц в деревне погибло 2,2 тысячи.
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