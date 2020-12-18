Вспышку птичьего гриппа зафиксировали на одном из шотландских островов

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Ветеринары зафиксировали вспышку птичьего гриппа на Оркнейских островах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного ветврача Шотландии Шейлу Воас.

Она пояснила, что отмеченные случаи инфицирования H5N8 подтверждают присутствие птичьего гриппа на территории Шотландии. На ферме на острове Сандей от болезни умерли 39 кур, еще 11 были забиты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гриппа.

Вспышки заболевания также отмечают в Великобритании. Например, в конце ноября сообщалось, что случаи фиксировали на ферме в Северном Йоркшире. Также в ноябре стало известно, что грипп обнаружили у диких гусей и лебедей в юго-западной части страны.

Ранее стало известно, что вспышку птичьего гриппа обнаружили в японской префектуре Сига. Это уже десятая административная единица в стране, где будут уничтожать птиц из-за инфекции.