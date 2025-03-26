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26 марта, 07:57

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Yonhap: вертолет разбился в Южной Корее во время тушения лесных пожаров

Вертолет разбился в Южной Корее во время тушения лесных пожаров – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/YONHAP

Во время тушения лесных пожаров в уезде Ыйсон Южной Кореи разбился вертолет. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Как сообщила лесная служба, вертолет упал на гору в уезде, в результате чего погиб пилот. Местные власти начали расследование причин аварии, добавило агентство.

Пожары в стране бушуют с 21 марта. Тушение осложняют сильный ветер и сухая погода. В трех регионах Южной Кореи объявлен режим бедствия.

Ранее СМИ писали, что военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных стрельб случайно сбросил бомбы на деревню около полигона, в результате чего пострадали мирные жители. Уточнялось, что минимум семь человек получили ранения в уезде Идон.

Недавно КНДР выпустила нескольких баллистических ракет в сторону Желтого моря. Тогда США и Республика Корея начали масштабные учения под названием Freedom Shield.

Новости мира: самолет разбился в Южной Корее

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