Yonhap: вертолет разбился в Южной Корее во время тушения лесных пожаров

26 марта, 07:57Происшествия
Фото: ТАСС/ЕРА/YONHAP
Во время тушения лесных пожаров в уезде Ыйсон Южной Кореи разбился вертолет. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Как сообщила лесная служба, вертолет упал на гору в уезде, в результате чего погиб пилот. Местные власти начали расследование причин аварии, добавило агентство.
Пожары в стране бушуют с 21 марта. Тушение осложняют сильный ветер и сухая погода. В трех регионах Южной Кореи объявлен режим бедствия.
Ранее СМИ писали, что военный истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учебных стрельб случайно сбросил бомбы на деревню около полигона, в результате чего пострадали мирные жители. Уточнялось, что минимум семь человек получили ранения в уезде Идон.
Недавно КНДР выпустила нескольких баллистических ракет в сторону Желтого моря. Тогда США и Республика Корея начали масштабные учения под названием Freedom Shield.
Новости мира: самолет разбился в Южной Корее