Два самолета едва не столкнулись в аэропорту Чикаго

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Рейс авиакомпании Southwest Airlines едва не столкнулся с частным джетом во время посадки в аэропорту американского города Чикаго. Об этом сообщает Fox News.

Заходя на посадку, пассажирский самолет почти коснулся взлетно-посадочной полосы, однако резко взлетел вверх, чтобы пролететь над джетом, который внезапно оказался на его пути на полосе.

Самолет Southwest Airlines благополучно приземлился после повторного захода на посадку. Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование инцидента. По данным Федерального управления гражданской авиации США, частный джет выехал на взлетно-посадочную полосу без разрешения.

В январе пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона. После этого лайнер упал в реку Потомак. На его борту были 64 человека, а в вертолете – трое военных.

По словам президента США Дональда Трампа, военный вертолет летел выше допустимого предела. Им управляла женщина-пилот с большим летным опытом. Позже спасатели извлекли самописцы из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета. Сотрудники спецслужб также извлекли из воды останки всех 67 погибших в авиакатастрофе.