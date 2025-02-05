Водолазы обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

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Спасатели завершили поисковую операцию и извлекли из воды останки всех 67 погибших в авиакатастрофе в американской столице. Об этом сообщил телеканал CBS.

Оставшиеся тела были обнаружены при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак. На данный момент специалисты смогли идентифицировать останки 66 жертв.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). После этого лайнер упал в реку Потомак. На его борту были 64 человека, а в вертолете – трое военных.

По словам президента США Дональда Трампа, военный вертолет летел выше допустимого предела. Им управляла женщина-пилот с большим летным опытом.

Позже спасатели извлекли самописцы из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета.

