ABC News: разбившимся в США вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом

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Женщина-пилот, которая управляла вертолетом Black Hawk, потерпевшим крушение в результате столкновения с пассажирским самолетом в Вашингтоне, имела большой опыт полетов. Она провела в небе более 500 часов, выяснил телеканал ABC News.

По данным журналистов, за исключением женщины-пилота, на борту вертолета находились пилот-инструктор и командир экипажа. Беседовавший с телеканалом отставной офицер сухопутных войск Джонатан Козиол подчеркнул, что эта команда "была очень опытной".

Собеседник СМИ также указал, что полетный опыт пилота-инструктора превышал 1 тысячу часов, а у командира экипажа – сотни часов. По словам Козиола, именно это на фоне небольшой продолжительности большинства полетов на вертолете говорит о значительном опыте членов экипажа.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января по московскому времени. После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Американские спасатели нашли тела 40 погибших. Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Власти РФ выразили соболезнования родным и близким погибших. Президент США Дональд Трамп заверил, что Штаты будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия, отмечают СМИ. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.