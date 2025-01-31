AP: эксперты предупреждали о риске авиакатастрофы над Вашингтоном

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Эксперты в области авиации предупреждали о риске катастрофы из-за перегруженного воздушного пространства над Вашингтоном и работающих до предела систем. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Это была катастрофа, которая ждала своего часа", – цитирует агентство отставного командира воздушного судна авиакомпании United Airlines Росса Эймера.

Кроме того, отмечают эксперты, даже при хороших погодных условиях посадка в аэропорту Рейгана могла стать испытанием и для опытных пилотов из-за скопления большого количества гражданских и военных воздушных судов в этом районе.

По данным телеканала CBS, аэропорт изначально рассчитан на пассажиропоток, не превышающий 15 миллионов человек в год. Однако сейчас он обслуживает более 26 миллионов пассажиров.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.), после чего упал в реку Потомак. На его борту находились 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Спасатели нашли тела 40 человек. Среди погибших в авиакатастрофе – чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Сотрудники спецслужб уже обнаружили черные ящики с самолета, их отправили на экспертизу.

По последним данным, у трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне были российские паспорта. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, информация еще по одному погибшему проверяется.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.