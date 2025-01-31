WP: за сутки до крушения у аэропорта Вашингтона вертолет мешал посадке самолета

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Вертолет помешал пассажирскому лайнеру приземлиться за сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post.

По данным газеты, борт авиакомпании Republic Airways летел из города Хартфорд (штат Коннектикут), но во время посадки на его маршруте возник вертолет. Из-за этого пилоты были вынуждены отправиться на второй круг. После самолет все-таки смог приземлиться.

Утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) пассажирский лайнер столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона. После этого самолет упал в реку Потомак. Всего на борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Американские спасатели нашли тела 40 погибших. Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Российские власти выразили соболезнования родным и близким погибших, указав на то, что среди пассажиров были российские фигуристы. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель в ЧП россиян, выразив соболезнования их семьям. Он заверил, что Штаты готовы помочь с передачей останков погибших граждан.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

