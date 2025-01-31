Трамп заявил, что пилоты разбившегося в США вертолета должны были видеть самолет

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Лидер США Дональд Трамп предположил, что пилоты разбившегося в Вашингтоне военного вертолета "должны были видеть" самолет, с которым они столкнулись.

"Возможно, виноваты сами пилоты. Они должны были видеть самолет", – цитирует американского президента РИА Новости.

Трамп также выдвинул несколько собственных версий трагедии. По одной из них, столкновение произошло из-за очков ночного видения пилотов вертолета, которые исказили восприятие военных.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Американские спасатели извлекли из воды тела 28 погибших, из которых один был членом экипажа вертолета, а остальные – из пассажирского самолета. Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Власти РФ выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы. Дональд Трамп подтвердил гибель в ЧП граждан России, также выразив слова соболезнования их семьям. Он заверил, что США будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину.

Местные СМИ утверждают, что сотрудники спецслужб уже нашли черные ящики с разбившегося пассажирского самолета. Бортовые самописцы отправили на экспертизу в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия, отмечали СМИ. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.