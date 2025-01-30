Трамп заявил об отсутствии выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

Лидер Соединенных Штатов также подтвердил гибель в ЧП граждан России, выразив слова соболезнования их семьям.

"Это действительно затронуло многих людей, в том числе, к сожалению, граждан других стран, которые находились на борту. <...> Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень, очень жаль", – цитирует республиканца ТАСС.

Президент заверил, что США будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину. Говоря о причине авиакатастрофы, Трамп указал, что она до сих пор остается неизвестной, но добавил, что обстоятельства будут выяснены. Американский президент пообещал, что сделает все, чтобы ничего подобного больше не повторилось.

По его словам, экипаж пассажирского самолета действовал верно, таким образом, катастрофу спровоцировал именно военный вертолет.

"Самолет (авиакомпании. – Прим. ред.) American Airlines заходил (на посадку. – Прим. ред.). Он все делал правильно. <...> По какой-то причине там был вертолет, который находился на той же высоте", – пояснил глава Штатов, добавив, что слышал все записи, относящиеся к катастрофе.

Пассажирский самолет упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту судна было 64 человека, а в вертолете – трое.

К настоящему моменту спасатели извлекли из реки тела 28 погибших. Из них 27 – тела пассажирского лайнера и одно – члена экипажа военного вертолета. Среди погибших в авиакатастрофе два тренера – чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Власти США, потеряв надежду найти выживших, завершили этап поисковой операции. Сейчас спасатели перешли к "операции по извлечению".

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы. ЧП прокомментировали и в Международном союзе конькобежцев (ISU), заявив, что находятся в тесном контакте с Ассоциацией фигурного катания США.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.