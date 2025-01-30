ISU: союз потрясен крушением самолета в США, в котором находились фигуристы

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В Международном союзе конькобежцев (ISU) потрясены крушением в Вашингтоне самолета, в котором находились фигуристы. Об этом сообщается на сайте организации.

"ISU и мировое сообщество конькобежцев глубоко потрясены трагической аварией <...> Мы с болью в сердце узнали, что на борту самолета находились фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры", – говорится в заявлении.

В организации также подчеркнули, что ISU остается в тесном контакте с Ассоциацией фигурного катания США.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

Глава пожарной службы округа Колумбия Джон Доннелли заявил, что спасатели извлекли из реки тела 28 погибших. Из них 27 – тела пассажирского лайнера и одно – члена экипажа военного вертолета. Как отметил Доннелли, власти США уже не рассчитывают найти выживших, в связи с чем спасатели прекращают этап поисковой операции и переходят к "операции по извлечению".

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы.

Между тем авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

