Тренер Великов: Инна Волянская находилась на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

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Бывшая советская фигуристка Инна Волянская могла находиться на борту самолета, разбившегося в Вашингтоне. Об этом "Матч ТВ" заявил тренер по фигурному катанию Николай Великов.

"Мы надеемся и ждем официальной информации. Инна Волянская точно была там", – сказал собеседник издания.

При этом фигуриста Максима Наумова не было в потерпевшем крушение самолете, сообщила RT тренер Людмила Великова. С ее слов, спортсмен вылетел из Канзаса еще 27 января. Однако дозвониться до родителей фигуриста – чемпионов мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгении Шишковой и Вадима Наумова – не получается, уточнила Великова.

В свою очередь, тренер Татьяна Тарасова рассказала Москве 24, что фигуристы Аннабель Морозов и Энтони Пономаренко находятся дома, они прилетели другими рейсами.

Утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) гражданский самолет после столкновения с военным вертолетом упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона. Вертолет, уточнили журналисты, совершал тренировочный полет.

На борту самолета было 64 человека, в вертолете – трое. Данные о выживших в крушении не поступали. Также в Кремле заявили, что на борту находились российские фигуристы и тренеры. Некоторые из них опровергли факт, что летели в американском самолете, рухнувшем в Вашингтоне.