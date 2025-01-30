CBS: дайверы нашли один черный ящик упавшего в Вашингтоне самолета

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Дайверы, по предварительной информации, нашли один из двух черных ящиков пассажирского самолета, который потерпел крушение при столкновении с вертолетом в небе Вашингтона, сообщает CBS.

Специалисты пока не могут определить, хранятся на устройстве записи разговоров экипажа или данные о полете, отметил портал. Дайверы также получили доступ к кабине самолета.

В результате авиакатастрофы воздушное судно разбилось на несколько фрагментов, которые находятся на глубине от полутора до двух метров в реке Потомак, уточняет издание.

Утром в четверг, 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.), самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. Журналисты выяснили, что вертолет, который совершал тренировочный полет, принадлежал Сухопутным войскам США.

На борту пассажирского самолета находились 64 человека, а в вертолете – трое. Данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщил ДСКЦ МИД РФ со ссылкой на власти США.

Официальных данных о количестве погибших и выживших пока нет. По версии СМИ, на борту могли быть чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу можно было предотвратить, если бы вертолет сменил курс.