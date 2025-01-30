В США подтвердили смерть тренеров Наумова и Шишковой в авиакатастрофе

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В результате крушения самолета в Вашингтоне погибли два тренера – Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе.

"Они были чемпионами мира по парному катанию 1994 года. Они пришли к нам в 2017 году", – рассказал директор спортклуба.

Также Зегибе подтвердил смерть шестерых фигуристов в авиакатастрофе.

"Шесть – это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов", – добавил он.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

К настоящему моменту спасатели извлекли из реки тела 28 погибших. Из них 27 – тела пассажирского лайнера и одно – члена экипажа военного вертолета. Власти США, потеряв надежду найти выживших, завершили этап поисковой операции. Сейчас спасатели перешли к "операции по извлечению".

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы. ЧП прокомментировали и в Международном союзе конькобежцев (ISU), заявив, что находятся в тесном контакте с Ассоциацией фигурного катания США.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

