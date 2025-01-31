В МИД заявили о российских паспортах у трех жертв авиакатастрофы в США

Фото: ТАСС/АР/Carolyn Kaster

У трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне были российские паспорта. Информация еще по одному погибшему проверяется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Захарова также подчеркнула, что российское посольство в США находится на связи с Госдепом по вопросу авиакатастрофы. Однако пока нет детальных ответов на запросы Москвы.

"Наше посольство находится на связи с Госдепартаментом США по всему комплексу этих вопросов, но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Но пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", – уточнила она.

В МИД России выразили искренние соболезнования семьям погибшим и всем американцам в связи с авиакатастрофой.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). После этого самолет упал в реку Потомак, на его борту находились 64 человека. В вертолете были трое военных.

Спасатели нашли тела 40 человек. Среди погибших в авиакатастрофе – чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Сотрудники спецслужб, по данным СМИ, уже обнаружили черные ящики с самолета. Бортовые самописцы отправили на экспертизу.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.