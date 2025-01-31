Трамп заявил, что врезавшийся в лайнер вертолет летел выше допустимого

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Военный вертолет, врезавшийся в пассажирский самолет у аэропорта Вашингтона, летел выше допустимого предела. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра. – Прим. ред.). Это не так сложно понять, правда?" – говорится в сообщении.

Ранее Трамп предположил, что пилоты разбившегося вертолета "должны были видеть" самолет, с которым они столкнулись. Кроме того, глава Белого дома выдвинул собственную версию трагедии, согласно которой столкновение произошло из-за очков ночного видения пилотов вертолета, исказивших восприятие военных.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января по московскому времени. После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Американские спасатели нашли тела 40 погибших. Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Власти РФ выразили соболезнования родным и близким погибших. Трамп, в свою очередь, заверил, что Штаты будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия, отмечают СМИ. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.