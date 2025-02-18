Число пострадавших в ЧП с самолетом в Торонто возросло до 17

Число пострадавших в результате инцидента с перевернувшимся самолетом Delta Airlines в аэропорту Торонто увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил телеканал CTV

Согласно данным медицинских служб, трое пострадавших, среди которых ребенок, находятся в критическом состоянии. Еще 12 пациентов были доставлены в местные больницы с легкими травмами. Всего на борту находились 80 человек, в результате инцидента никто не погиб.

ЧП с американским пассажирским самолетом произошло в аэропорту Торонто вечером 17 февраля (по московскому времени). Борт, следовавший из Миннеаполиса, перевернулся при посадке.

Спасатели эвакуировали всех находившихся на борту самолета. Предварительной причиной произошедшего эксперты называют сильный ветер в воздушной гавани. После происшествия аэропорт приостановил свою работу.