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17 февраля, 23:32

Происшествия

8 человек пострадали в авиакатастрофе в аэропорту Торонто

телеграм-канал "Москва 24"

Не менее восьми человек пострадали в результате инцидента с американским пассажирским самолетом в аэропорту Торонто. По данным очевидцев, борт перевернулся при посадке, сообщает местный телеканал CP24.

"Медики подтвердили, что пострадали до восьми человек, добавив, что они не уверены в степени тяжести травм", – указано в сообщении телеканала.

В свою очередь, международный аэропорт Торонто в соцсетях сообщил, что инцидент произошел при посадке самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. На месте работают спасательные службы, предварительно, обошлось без погибших.

Ранее четыре человека погибли в результате падения частного самолета на юге Филиппин. Борт разбился вдалеке от крупных населенных пунктов. Первыми на место ЧП прибыли жители соседних деревень, которые вытащили тела погибших из-под обломков.

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