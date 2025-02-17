8 человек пострадали в авиакатастрофе в аэропорту Торонто

Не менее восьми человек пострадали в результате инцидента с американским пассажирским самолетом в аэропорту Торонто. По данным очевидцев, борт перевернулся при посадке, сообщает местный телеканал CP24

"Медики подтвердили, что пострадали до восьми человек, добавив, что они не уверены в степени тяжести травм", – указано в сообщении телеканала.

В свою очередь, международный аэропорт Торонто в соцсетях сообщил, что инцидент произошел при посадке самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. На месте работают спасательные службы, предварительно, обошлось без погибших.

Ранее четыре человека погибли в результате падения частного самолета на юге Филиппин. Борт разбился вдалеке от крупных населенных пунктов. Первыми на место ЧП прибыли жители соседних деревень, которые вытащили тела погибших из-под обломков.

