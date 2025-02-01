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01 февраля, 07:15

Происшествия

Кислородные баллоны могли стать причиной авиакатастрофы в Филадельфии

Видео: телеграм-канал SHOT

Кислородные баллоны могли взорваться на борту самолета, который рухнул в Филадельфии штата Пенсильвания, сообщил в эфире телеканала Fox News радиоведуший из Филадельфии Рич Зеоли.

"Мои источники в филадельфийском отделении полиции сообщают, что, поскольку это был медицинский борт, кислород мог смешаться с топливом. Это и могло привести к большому огненному шару (на месте крушения. – Прим. ред.), который мы видели", – сказал он.

Также в СМИ появилась информация, что борт перевозил тяжелобольного ребенка после операции. На борту, помимо ребенка, находились два пилота, два врача и родственник. Выживших в результате ЧП нет.

Самолет Learjet 55 потерпел крушение 31 января в 18:30 по местному времени (02:30 мск 1 февраля) после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии. Борт упал на жилые дома, в результате чего начался пожар. Шесть человек доставили в больницу после падения самолета, но никто из них не находился на борту судна.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным погибших.

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