Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии

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Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии.

"Так грустно видеть, как самолет падает в Филадельфии в штате Пенсильвания. Еще больше невинных душ погибло", – написал американский лидер.

Он также отметил и поблагодарил за проделанную работу службу быстрого реагирования.

Авиакатастрофа с самолетом Learjet 55 произошла 31 января около 18:30 по местному времени (02:30 1 февраля по мск) в Филадельфии. Борт упал на жилые дома, в результате чего начался пожар.

По данным властей, это был медицинский борт. Он незадолго до крушения вылетели из местного аэропорта. Уже через 30 секунд после взлета борт исчез с радаров на высоте около 487 метров. В самолете находились 6 человек: два пилота, два врача, пациент и родственник. По данным СМИ, на борту был тяжелобольной ребенок после операции, а причиной авиакатастрофы мог стать взрыв баллонов с кислородом.