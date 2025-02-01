На борту разбившегося самолета в Филадельфии находились 6 человек

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На борту самолета, который разбился в Филадельфии штата Пенсильвания находились 6 человек, передает телеканал Fox News.

По данным СМИ, самолет только вылетел из местного аэропорта и потерпел крушение. Уточняется, что на борту были два пилота, два доктора, пациент и член семьи.

После падения на месте ЧП произошел пожар в жилых домах. Кроме того, был поврежден газопровод, что привело к дополнительному сильному очагу возгорания.

"Я поговорил с мэром Филадельфии, и моя команда находится на связи с департаментами полиции, скорой помощи и пожарными. Мы предоставляем им все ресурсы для реагирования на крушение небольшого частного самолета на северо-востоке Филадельфии", – написал губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро в социальной сети Х.

Небольшой самолет упал на жилые дома в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман в Филадельфии. По данным полиции, есть пострадавшие на земле. Информация об их состоянии уточняется.