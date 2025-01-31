NBC: лишь один диспетчер следил за самолетом и вертолетом, которые столкнулись в США

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Только один диспетчер следил за пассажирским самолетом и военным вертолетом, которые столкнулись в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

Как утверждают журналисты, в день трагедии руководитель авиадиспетчерской службы аэропорта Вашингтона отпустил одного из диспетчеров.

"Одного единственного диспетчера оставили следить за движением самолета и вертолета. Обычно один диспетчер следит за самолетам, и еще один – за вертолетами", – говорится в материале.

При этом отмечается, что, согласно стандартам Федеральной службы гражданской авиации США (FAA), оставлять одного диспетчера следить за движением двух судов позволительно, но не оптимально.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января по московскому времени. После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Американские спасатели нашли тела 40 погибших. Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия, отмечают СМИ. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.