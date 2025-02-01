Власти США уточнили количество людей на борту разбившегося в Филадельфии самолета

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Федеральное управление гражданской авиации США опровергло сообщения СМИ о шести людях на борту разбившегося в городе Филадельфия самолета, передает РИА Новости

По данным властей, на борту находились два человека. Также уточняется, что самолет направлялся в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури и потерпел крушение через 30 секунд после взлета.

"Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование", – указано в заявлении.

Однако позднее управление гражданской авиации США подтвердило, что в разбившемся в Филадельфии самолете было шесть человек.

Ранее сообщалась, что в Филадельфии штата Пенсильвания 1 февраля около 02:30 (по московскому времени) разбился самолет Learjet 55. Борт упал на жилые дома, в результате чего возникла серия пожаров.